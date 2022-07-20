Главы МИД Австрии и Чехии прибыли в Украину с визитом

"Рад наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война России сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Мы будем продолжать стоять с Украиной", - написал австрийский министр.

Он также опубликовал фото с последствиями российских бомбардировок.

Фото: главы МИД Австрии и Чехии прибыли в Украину

(twitter.com/a_schallenberg)

В то же время глава МИД Чехии опубликовал видео с вокзала Киева и отметил, что ждет переговоров с представителями Украины.