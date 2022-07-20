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Главы МИД Австрии и Чехии прибыли в Украину с визитом

Фото: главы МИД Австрии и Чехии прибыли в Украину (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и его чешский коллега Ян Липавский прибыли с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шалленберга и Липавского в Twitter.

"Рад наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война России сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Мы будем продолжать стоять с Украиной", - написал австрийский министр.

Он также опубликовал фото с последствиями российских бомбардировок.

Фото: главы МИД Австрии и Чехии прибыли в Украину
(twitter.com/a_schallenberg)

В то же время глава МИД Чехии опубликовал видео с вокзала Киева и отметил, что ждет переговоров с представителями Украины.

Напомним, недавно премьер Нидерландов Марк Рютте побывал в Украине и посетил разрушенные Бородянку, Бучу и Ирпень.

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МИД УкраиныЧехияАвстрияВизит в Украину