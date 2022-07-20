Глави МЗС Австрії та Чехії прибули до України з візитом

"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною і її народом. Ми будемо продовжувати стояти з Україною", - написав австрійський міністр.

Він також опублікував фото з наслідками російських бомбардувань.

Фото: глави МЗС Австрії та Чехії прибули в Україну

(twitter.com/a_schallenberg)

Водночас глава МЗС Чехії опублікував відео з вокзалу Києва і зазначив, що чекає переговорів з представниками України.