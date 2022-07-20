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Глави МЗС Австрії та Чехії прибули до України з візитом

Фото: глави МЗС Австрії та Чехії прибули в Україну (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Ліпавський прибули з візитом до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шалленберга і Ліпавского у Twitter.

"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною і її народом. Ми будемо продовжувати стояти з Україною", - написав австрійський міністр.

Він також опублікував фото з наслідками російських бомбардувань.

Фото: глави МЗС Австрії та Чехії прибули в Україну
(twitter.com/a_schallenberg)

Водночас глава МЗС Чехії опублікував відео з вокзалу Києва і зазначив, що чекає переговорів з представниками України.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте побував в Україні і відвідав зруйновані Бородянку, Бучу та Ірпінь.

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МЗСЧехіяАвстріяВізит в Україну