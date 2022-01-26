UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главы Госдепа США и МИД Британии обсудили сдерживание России

Автор: Анна Полисученко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. В частности, обсуждалась ситуация вокруг Украины и координация совместных усилий для сдерживания агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

В Госдепе отметили, что стороны "подвели итоги последних мер по сдерживанию России от военного наращивания в Украине и вокруг нее".

Сообщается, что США и Великобритания "координируют свои действия между собой, а также с НАТО и европейскими союзниками и партнерами, чтобы побудить Россию к деэскалации напряженности и переходу ее на путь дипломатии".

Также главы внешнеполитических ведомств США и Британии обсудили совместное противостояние политике экономического давления Китая, пути успешного завершения переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Ранее мы писали, что генсек НАТО и глава МИД Британии обсудили наращивание российских войск возле Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобритания