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Генсек НАТО и глава МИД Британии обсудили наращивание российских войск возле Украины

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Брюссель, Понедельник 24 января 2022 17:07
Генсек НАТО и глава МИД Британии обсудили наращивание российских войск возле Украины Фото: Столтенберг и Элизабет Трасс обсудили наращивание российских войск возле границы Украины (twitter.com/NATOpress)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудили наращивание российских войск на границе с Украиной. Они также затронули тему европейской безопасности на фоне агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Столтенберг и Трасс обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и последствия для европейской безопасности", - отметила Лунгеску.

Она добавила, что в ходе беседы генсек НАТО поблагодарил главу британского МИД за вклад Великобритании в коллективную оборону Альянса и решительную поддержку Украины.

Напомним, ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО отреагировать на постоянное наращивание Россией и Беларусью войск на границе с Европой.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".

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