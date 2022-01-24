Генсек НАТО и глава МИД Британии обсудили наращивание российских войск возле Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудили наращивание российских войск на границе с Украиной. Они также затронули тему европейской безопасности на фоне агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Столтенберг и Трасс обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и последствия для европейской безопасности", - отметила Лунгеску.

Она добавила, что в ходе беседы генсек НАТО поблагодарил главу британского МИД за вклад Великобритании в коллективную оборону Альянса и решительную поддержку Украины.