Главу так званого "верховного суду Криму" судитимуть за держзраду

Працівники ДБР завершили розслідування справи щодо колишнього кримського судді, якого окупанти призначили очільником незаконно створеного так званого "верховного суду Криму".

З відкритих джерел відомо, що мова йде про колишнього кримського суддю Ігоря Родіонова.

Обвинувальний акт у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Що відомо про зрадника

До окупації півострова Родіонов обіймав посаді судді Верховного суду Криму. Після анексії він перейшов на бік росіян та працював у складі незаконного створеного органу.

Пізніше указом диктатора Путіна, зрадника призначили на посаду голови так званого "верховного суду Криму". Він брав участь в організації діяльності та функціонування незаконних судових органів, допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, переслідувати людей, які виступали проти загарбників.

Зрадник отримав від Путіна звання "заслуженого юриста РФ".