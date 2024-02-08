Главу так называемого "верховного суда Крыма" будут судить за госизмену

Сотрудники ГБР завершили расследование дела в отношении бывшего крымского судьи, которого оккупанты назначили главой незаконно созданного так называемого "верховного суда Крыма".

Из открытых источников известно, что речь идет о бывшем крымском судье Игоре Родионове.

Обвинительный акт в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Что известно о предателе

До оккупации полуострова Родионов занимал должность судьи Верховного суда Крыма. После аннексии он перешел на сторону россиян и работал в составе созданного незаконно органа.

Позже указом диктатора Путина предателя назначили на должность главы так называемого "верховного суда Крыма". Он участвовал в организации деятельности и функционирования незаконных судебных органов, помогал оккупационным властям подавлять сопротивление украинских граждан, преследовать людей, выступавших против захватчиков.

Предатель получил от Путина звание "заслуженного юриста РФ".