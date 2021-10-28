Главу Закарпатского облсовета досрочно сняли с должности

Депутаты Закарпатского областного совета досрочно сняли с должности главу облсовета Алексея Петрова. Сегодня они выразили ему недоверие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание mukachevo.net .

Сообщается, что Петров пытался перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но депутаты были против и назначили временного председателя. После того, как были сняты несколько вопросов с повестки дня, начался процесс досрочного прекращения полномочий Петрова.

По результатам тайного голосования его сняли с должности.