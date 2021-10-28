Голову Закарпатської облради достроково зняли з посади

Депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова. Сьогодні вони висловили йому недовіру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання mukachevo.net.
Повідомляється, що Петров намагався перенести чергову сесію облради на іншу дату, але депутати були проти і призначили тимчасового голову. Після того, як були зняті кілька питань з порядку денного, почався процес дострокового припинення повноважень Петрова.
За результатами таємного голосування його зняли з посади.
Нагадаємо, Петров є офіцером СБУ, влітку минулого року президент Володимир Зеленський призначив його головою Закарпатської ОДА для боротьби з контрабандою.
Але вже через півроку губернатором був призначений Анатолій Полосков.