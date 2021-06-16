Главу внешней разведки Болгарии отправили в отставку после скандала о прослушке

Правительство Болгарии отправило в отставку главу национальной службы разведки Болгарии Атанаса Атанасова. Ранее о необходимости смены руководителей спецслужб после скандала с прослушкой заявил президен т страны Румен Радев.

Как сообщил пресс-секретарь правительства Болгарии Антон Кутев, решение об отставке главы разведки было принято на заседании совета кабмина единогласно. Причиной такого решения стало то, что разведывательное управление под руководством Атанасова осуществляло свою деятельность "не соблюдая принципы объективности, беспристрастности и политической нейтральности".

"Есть нарушение этого принципа в отношении разведывательной информации, предоставляемой президенту страны", - добавил Кутев.

Сам Атанасов на пресс-конференции отверг озвученные правительством причины отставки. По его словам, он был уволен из-за "длинной руки Кремля" и действий, согласованные с одним известным бизнесменом.