Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером" на "Украине".

"С железной дорогой что происходит сейчас? Извините, у железной дороги в прошлом году был ущерб полмиллиарда долларов. Три месяца работает новый менеджмент. Есть такая депутатка Гришина (Юлия Гришина, глава ВСК по УЗ, - ред.), создала ТСК, и сразу хотят снять начальника железной дороги, как только он начал прикрывать схемы", - заявил Саакашвили.

По его словам, попытки смещать неугодных связаны в первую очередь с тем, что существует большое количество людей, которые не заинтересованы в реформах и потере коррупционных схем.

"Как только что-то начинает двигаться не в том направлении, сразу включается Верховная рада, суды. Ведь есть огромное количество людей, которые кормятся от этих кормушек", - пояснил Саакашвили.