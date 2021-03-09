Временная следственная комиссия хочет снять главу правления "Укрзализныци", потому что он начал ломать коррупционные схемы.
Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером" на "Украине".
"С железной дорогой что происходит сейчас? Извините, у железной дороги в прошлом году был ущерб полмиллиарда долларов. Три месяца работает новый менеджмент. Есть такая депутатка Гришина (Юлия Гришина, глава ВСК по УЗ, - ред.), создала ТСК, и сразу хотят снять начальника железной дороги, как только он начал прикрывать схемы", - заявил Саакашвили.
По его словам, попытки смещать неугодных связаны в первую очередь с тем, что существует большое количество людей, которые не заинтересованы в реформах и потере коррупционных схем.
"Как только что-то начинает двигаться не в том направлении, сразу включается Верховная рада, суды. Ведь есть огромное количество людей, которые кормятся от этих кормушек", - пояснил Саакашвили.
Напомним, временная следственная комиссия была создана Верховной радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.
В свою очередь народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что набсовет УЗ не имеет профессионального уровня для управления компанией.
Так, по его словам, комиссия не получила от членов набсовета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены набсовета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают неконкурентоспособными украинские товары.