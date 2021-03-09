Главу УЗ хочуть зняти за те, що він почав ламати корупційні схеми, - Саакашвілі

Тимчасова слідча комісія хоче зняти голову правління "Укрзалізниці", тому що він почав ламати корупційні схеми.
Про це заявив голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі в ефірі передачі "Свобода слова з Савіком Шустером" на "Україні".
"З залізницею що відбувається зараз? Вибачте, у залізниці торік був збиток півмільярда доларів. Три місяці працює новий менеджмент. Є така депутатка Гришина (Юлія Гришина, голова ТСК з УЗ, - ред.), створила ТСК, і відразу хочуть зняти начальника залізниці, як тільки він почав прикривати схеми", - заявив Саакашвілі.
За його словами, спроби скидати неугодних пов'язані в першу чергу з тим, що існує велика кількість людей, які не зацікавлені у реформах і втраті корупційних схем.
"Як тільки щось починає рухатися не в тому напрямку, відразу включається Верховна рада, суди. Адже є величезна кількість людей, які годуються від цих годівниць", - пояснив Саакашвілі.
Нагадаємо, тимчасова слідча комісія була створена Верховною радою, щоб розслідувати зловживання в УЗ в 2017-2020 роках. Однак після першого засідання ТСК звернулася з запитом до Кабміну та наглядову раду УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року.
Своєю чергою народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи перше засідання комісії, заявив, що наглядова рада УЗ не має професійного рівня для управління компанією.
Так, за його словами, комісія не отримала від членів наглядової ради жодної інформації щодо конкретного плану реформ, а єдине, що пропонують члени наглядової ради - підвищувати тарифи на залізничні перевезення, які роблять неконкурентоспроможними українські товари.