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Главу ЦБ Латвии обвинили во взятке на 100 тыс. евро

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 18:31
Фото: Илмар Римшевич (из открытых источников)
Фото: Илмар Римшевич (из открытых источников)

Помимо главы Центробанка страны обвинение предъявлено еще одному физическому лицу

Президента Банка Латвии Илмара Римшевича обвинили в получении взятки и завели в отношении него уголовное дело. Об этом собщает прес-служба Генпрокуратуры Латвии.

В сообщении также уточняется, что помимо главы Центробанка страны обвинение предъявлено еще одному физическому лицу. Однако ни должности, ни имени второго обвиняемого в сообщении не указано.

В свою очередь, портал lsm.lv сообщает, что второй обвиняемый по делу о взяточничестве - предприниматель Мартин Мартинсонс.

Адвокат предпринимателя Дидзис Вилемсонс подтвердил, что Мартинсонсу выдвинуто обвинение в рамках коррупционного дела Римшевича. Предпринимателя обвиняют пособничестве при получении взятки.

Напомним, 27 июня чиновника Госслужбы Украины по вопросам труда задержали на взятке.

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Теги публикации: Латвия, взятка, обвинение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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