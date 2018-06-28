Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Главу ЦБ Латвії звинуватили у хабарі на 100 тис. євро

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 18:31
Фото: Ілмар Рімшевич (з відкритих джерел)
Фото: Ілмар Рімшевич (з відкритих джерел)

Крім глави Центробанку країни обвинувачення пред'явлено ще одній фізичній особі

Президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча звинуватили в отриманні хабара і порушили проти нього кримінальну справу. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Латвії.

У повідомленні також уточнюється, що крім глави Центробанку країни обвинувачення пред'явлено ще одній фізичній особі. Однак ні посади, ні імені другого обвинуваченого у повідомленні не зазначено.

У свою чергу, портал lsm.lv повідомляє, що другий обвинувачений у справі про хабарництво - підприємець Мартін Мартінсонс.

Адвокат підприємця Дідзіс Вілемсонс підтвердив, що Мартінсонсу висунуто звинувачення в рамках корупційної справи Рімшевіча. Підприємця звинувачують пособництві при отриманні хабара.

Нагадаємо, 27 червня чиновника Держслужби України з питань праці затримали на хабарі.

У Чернігівській області затримали на хабарі завідуючу відділом райвійськкомату Інспектора Волинської митниці засудили до 5 років за хабарі
Теги публікації: Латвия, взятка, обвинение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся