Главу ЦБ Латвії звинуватили у хабарі на 100 тис. євро

Крім глави Центробанку країни обвинувачення пред'явлено ще одній фізичній особі

Президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча звинуватили в отриманні хабара і порушили проти нього кримінальну справу. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Латвії.

У повідомленні також уточнюється, що крім глави Центробанку країни обвинувачення пред'явлено ще одній фізичній особі. Однак ні посади, ні імені другого обвинуваченого у повідомленні не зазначено.

У свою чергу, портал lsm.lv повідомляє, що другий обвинувачений у справі про хабарництво - підприємець Мартін Мартінсонс.

Адвокат підприємця Дідзіс Вілемсонс підтвердив, що Мартінсонсу висунуто звинувачення в рамках корупційної справи Рімшевіча. Підприємця звинувачують пособництві при отриманні хабара.

Нагадаємо, 27 червня чиновника Держслужби України з питань праці затримали на хабарі.