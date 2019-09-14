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Главу разведотдела полиции Канады обвиняют в утечке данных

Новости » Политика    14.09.2019 - 06:32
Главу разведотдела полиции Канады обвиняют в утечке данных
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Прокурор считает, что чиновник в дальнейшем намеревался предать секретные данные огласке

В Канаде задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации генерального директора разведывательного подразделения Королевской конной полиции (RCMP) Кэмерона Ортиса. Об этом сообщил представитель Конной полиции, передает CTV News.

Ортису предъявили обвинение в соответствии с тремя частями закона о безопасности информации и двумя частями Уголовного кодекса Канады.

"Обвинения связаны с действиями, предположительно имевшими место в период его пребывания в должности сотрудника RCMP", - сообщил полицейский.

Он отказался подробнее прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что ведется расследование инцидента.

В то же время прокурор Джон Макфарлейн сообщил, что Ортис занимался сбором, обработкой и хранением конфиденциальной информации и, по его данным, в дальнейшем намеревался разглашать секретные данные.

Отмечается, что Ортис был близким советником бывшего комиссара конной полиции Боба Полсона, который подал в отставку в 2017 году по семейным обстоятельствам.

Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса в части неправомерности использовании кредитной карты, cледующее слушание по его делу назначено на 20 сентября.

"Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", - прокомментировал премьер Канады Джастин Трюдо задержание Ортиса.

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