Главу розвідвідділу поліції Канади звинувачують у витоку даних

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Прокурор вважає, що чиновник мав намір оприлюднити секретні дані

У Канаді затримали за звинуваченням у порушенні закону про безпеку інформації генерального директора розвідувального підрозділу Королівської кінної поліції (RCMP) Кемерона Ортіса. Про це повідомив представник Кінної поліції, передає CTV News.

Ортісу висунули звинувачення відповідно до трьох частин закону про безпеку інформації та двох частин Кримінального кодексу Канади.

"Звинувачення пов'язані з діями, які ймовірно мали місце в період його перебування на посаді співробітника RCMP", - повідомив поліцейський.

Він відмовився детальніше прокоментувати ситуацію, пославшись на те, що ведеться розслідування інциденту.

Водночас прокурор Джон Макфарлейн повідомив, що Ортіс збирав, обробляв, зберігав конфіденційну інформацію і, за його даними, в подальшому мав намір розголошувати секретні дані.

Наголошується, що Ортіс був близьким радником колишнього комісара кінної поліції Боба Полсона, який подав у відставку в 2017 році за сімейними обставинами.

Ортіса також звинувачують у порушенні кримінального кодексу в частині неправомірності використання кредитної картки, наступне слухання у його справі призначене на 20 вересня.

"Я можу запевнити, що влада сприймає цей інцидент дуже серйозно", - прокоментував прем'єр Канади Джастін Трюдо затримання Ортіса.