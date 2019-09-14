ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Главу розвідвідділу поліції Канади звинувачують у витоку даних

Новини » Політика    14.09.2019 - 06:32
Главу розвідвідділу поліції Канади звинувачують у витоку даних
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Прокурор вважає, що чиновник мав намір оприлюднити секретні дані

У Канаді затримали за звинуваченням у порушенні закону про безпеку інформації генерального директора розвідувального підрозділу Королівської кінної поліції (RCMP) Кемерона Ортіса. Про це повідомив представник Кінної поліції, передає CTV News.

Ортісу висунули звинувачення відповідно до трьох частин закону про безпеку інформації та двох частин Кримінального кодексу Канади.

"Звинувачення пов'язані з діями, які ймовірно мали місце в період його перебування на посаді співробітника RCMP", - повідомив поліцейський.

Він відмовився детальніше прокоментувати ситуацію, пославшись на те, що ведеться розслідування інциденту.

Водночас прокурор Джон Макфарлейн повідомив, що Ортіс збирав, обробляв, зберігав конфіденційну інформацію і, за його даними, в подальшому мав намір розголошувати секретні дані.

Наголошується, що Ортіс був близьким радником колишнього комісара кінної поліції Боба Полсона, який подав у відставку в 2017 році за сімейними обставинами.

Ортіса також звинувачують у порушенні кримінального кодексу в частині неправомірності використання кредитної картки, наступне слухання у його справі призначене на 20 вересня.

"Я можу запевнити, що влада сприймає цей інцидент дуже серйозно", - прокоментував прем'єр Канади Джастін Трюдо затримання Ортіса.

Трюдо оголосив про розпуск парламенту Канади Британія почала розслідування витоку листування посла в США
Новини України Канадаутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся