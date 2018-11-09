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"Главу" оккупационной администрации Симферополя отправили в отставку

Новости » Общество    09.11.2018 - 18:54
Фото: Игорь Лукашев (twitter.com/lifenews_ru)
Фото: Игорь Лукашев (twitter.com/lifenews_ru)

Игорь Лукашев и его замы уволены с постов в оккупационной администрации Симферополя по требованию "главы" Крыма Аксенова

Главу оккупационной администрации Симферополя в аннексированом Крыму Игоря Лукашева и его семь заместителей отправили в отставку в пятницу, 9 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии"

Отмечается, что Лукашев ушел в отставку по требованию "главы" правительства Крыма Сергея Аксенова. Отмечается, что Аксенов потребовал увольнения "главы" администрации Симферополя на итоговом совещании, касающегося работы мониторинговой группы "правительства" Крыма. 

Также в отставку оправили всех семерых заместителей Лукашева. По информации  близких к "правительству" Крыма источников, уже на следующей неделе буде сформирован новый состав администрации.

Пока ни Лукашев, ни его заместители, не давали публичных комментариев по поводу случившегося. 

Напомним, в конце октября "глава" правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

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Новости Украины СимферопольКрымСергей Аксенов
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