"Главу" оккупационной администрации Симферополя отправили в отставку

Фото: Игорь Лукашев (twitter.com/lifenews_ru)

Игорь Лукашев и его замы уволены с постов в оккупационной администрации Симферополя по требованию "главы" Крыма Аксенова

Главу оккупационной администрации Симферополя в аннексированом Крыму Игоря Лукашева и его семь заместителей отправили в отставку в пятницу, 9 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии"

Отмечается, что Лукашев ушел в отставку по требованию "главы" правительства Крыма Сергея Аксенова. Отмечается, что Аксенов потребовал увольнения "главы" администрации Симферополя на итоговом совещании, касающегося работы мониторинговой группы "правительства" Крыма.

Также в отставку оправили всех семерых заместителей Лукашева. По информации близких к "правительству" Крыма источников, уже на следующей неделе буде сформирован новый состав администрации.

Пока ни Лукашев, ни его заместители, не давали публичных комментариев по поводу случившегося.

Напомним, в конце октября "глава" правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).