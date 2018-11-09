"Главу" окупаційної адміністрації Сімферополя відправили у відставку

Фото: Ігор Лукашев (twitter.com/lifenews_ru)

Ігор Лукашев та його заступники звільнені з посад в окупаційній адміністрації Сімферополя на вимогу "голови" Криму Аксьонова

Главу окупаційної адміністрації Сімферополя в аннексированом Криму Ігоря Лукашева і його сім заступників відправили у відставку в п'ятницю, 9 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії"

Наголошується, що Лукашев пішов у відставку на вимогу "голови" уряду Криму Сергія Аксьонова. Відзначається, що Аксьонов вимагав звільнення "голови" адміністрації Сімферополя на підсумковій нараді, що стосувалась роботи моніторингової групи "уряду" Криму.

У відставку відправили також всіх сімох заступників Лукашева. За інформацією близьких до "уряду" Криму джерел, вже наступного тижня буде сформовано новий склад адміністрації.

Поки ні Лукашев, ні його заступники, не давали публічних коментарів з приводу того, що сталося.

Нагадаємо, в кінці жовтня "глава уряду Криму Сергій Аксьонов заявив, що влада анексованого Росією Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).