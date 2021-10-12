Главу Нацбанка Словакии обвинили в коррупции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.Sk.

По данным издания, обвинение в коррупции Кажимиру выдвинуло Национальное агентство по уголовным делам. Правоохранители подозревают главу Нацбанка в попытке подкупа бывшего президента финансового управления страны Франтишека Имрече. Отмечается, что он сообщил об этом факте в полицию. Речь идет о сумме примерно в 50 тысяч евро.

Глава Нацбанка отверг выдвинутые против него обвинения, подчеркнув полное отсутствие улик. "У меня нет информации, и я даже не знаю о нарушении закона, в то же время у меня никогда не было никакого интереса влиять на какие-либо судебные разбирательства", - заявил он.

В полиции и прокуратуре пока отказываются комментировать это дело.