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Главу Нацбанку Словаччини звинуватили в корупції

Автор: Дмитрий Кузнецов

Главу Національного банку Словаччини, ексміністра фінансів країни Петера Кажимира звинуватили в корупції. Чиновника підозрюють у даванні хабаря президенту фінансового управління Франтішеку Імрече.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.Sk.

За даними видання, звинувачення в корупції Кажимиру висунуло Національне агентство у кримінальних справах. Правоохоронці підозрюють голову Нацбанку в спробі підкупу колишнього президента фінансового управління країни Франтішека Імрече. Відзначається, що він повідомив про цей факт в поліцію. Йдеться про суму приблизно в 50 тисяч євро.

Глава Нацбанку відкинув висунуті проти нього звинувачення, підкресливши повну відсутність доказів. "У мене немає інформації, і я навіть не знаю про порушення закону, в той самий час у мене ніколи не було ніякого інтересу впливати на будь-які судові розгляди", - заявив він.

У поліції і прокуратурі поки відмовляються коментувати цю справу.

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коррупцияСловаччина