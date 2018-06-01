Главу МИД Греции обвинили в госизмене

На главу МИД подали иск в суд из-за переговоров с Республикой Македония относительно изменения ее названия

Министра иностранных дел Греции Никоса Коциаса обвинили в государственной измене в связи с переговорами с Республикой Македония относительно изменения ее названия. Об этом информирует Еkathimerini.

В суд на главу МИД подала греческая Федерация македонских культурных ассоциаций. В заявлении говорится о "гневе" в сторону Никоса Коциаса из-за его "предательства" по случаю того, что что "господин Коциас отдал наше имя".

Это действие сделан в ответ на информацию о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является "Республика Северная Македония". Греческая Федерация македонских культурных ассоциаций выступает против любого упоминания названия "Македония" после переименования государства.

"Мы, коренные, настоящие македонцы, вынуждены прибегать к правосудию для защиты от исторически невежественной и потенциально опасной сдачи нашего имени соседнему государству славянских албанцев", - говорится в жалобе.

"Нам стыдно, что греческий министр иностранных дел Никос Коциас, предназначенный вести переговоры с соседней страной, которая была бы в национальных интересах, показал неуважение к борьбе наших предков, которые упорно трудились, чтобы сохранить "греческость" Македонии, и поставил под угрозу мир в Балкансоком регионе", - говорилось в заявлении.

Отметим, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о достижении администрацией согласия с греческими лидерами о новом названии страны, которое может положить конец многолетнему спору между балканскими соседями.

Сообщалось, что название "Республика Илинденская Македония" было согласовано как компромиссное обеими сторонами и будет вынесено на референдум для одобрения гражданами Македонии.

Напомним, МИД Македонии Никола Димитров после переговоров в Брюсселе заявил, что переговоры с Грецией о названии бывшей югославской республики на "завершающей стадии".