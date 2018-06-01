Главу МЗС Греції звинуватили у державній зраді

На главу МЗС подали позов до суду через переговори з Республікою Македонія щодо зміни її назви

Міністра закордонних справ Греції Нікоса Коциаса звинуватили в державній зраді у зв'язку з переговорами з Республікою Македонія щодо зміни її назви. Про це інформує Еkathimerini.

В суд на главу МЗС подала грецька Федерація македонських культурних асоціацій. У заяві йдеться про "гнів" в бік Нікоса Коциаса через його "зраду" з нагоди того, що "пан Коциас віддав наше ім'я".

Це дія зроблена у відповідь на інформацію про те, що найбільш вірогідною назвою Македонії, яка дозволить вирішити суперечку з Грецією і розблокувати вступ країни в НАТО, є "Республіка Північна Македонія". Грецька Федерація македонських культурних асоціацій виступає проти будь-якого згадування назви "Македонія" після перейменування держави.

"Ми, корінні, справжні македонці, змушені вдаватися до правосуддя для захисту від історично неосвіченої і потенційно небезпечної здачі нашого імені сусідній державі слов'янських албанців", - йдеться у скарзі.

"Нам соромно, що грецький міністр закордонних справ Нікос Коциас, призначений вести переговори з сусідньою країною, яка була б в національних інтересах, показав неповагу до боротьби наших предків, які наполегливо працювали, щоб зберегти "гречеськість" Македонії, і поставив під загрозу мир у Балканському регіоні", - говорилося в заяві.

Відзначимо, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заев заявив про досягнення адміністрацією згоди з грецькими лідерами про нову назву країни, яка може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.

Повідомлялося, що назва "Республіка Илинденська Македонія" була узгоджена як компромісна обома сторонами та буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії.

Нагадаємо, МЗС Македонії Нікола Димитров після переговорів у Брюсселі заявив, що переговори з Грецією щодо назви колишньої югославської республіки поки на завершальній стадії.