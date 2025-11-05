Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми в Україні

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури суд виніс заочний вирок для глави Республіки Інгушетія.

Його визнано винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Посадовцю призначено покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фінансування війни та підтримка армії РФ

Прокурори довели, що чиновник систематично спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ. За його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами РФ, - від 100 до 400 тисяч рублів.

Крім того, за його наказом організували постачання медикаментів, тактичного спорядження, теплових гармат, спальників - загалом 45 тонн вантажу, а також автомобілів для військовослужбовців РФ, які беруть участь у війні проти України.

Посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії. Спеціальне досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проводили слідчі Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора не називають імені обвинуваченого, проте за даними з відкритих джерел, йдеться про Махмуд-Алі Каліматова, який був переобраний на другий термін у вересні 2024 року.