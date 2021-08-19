Главу Харьковского облсовета уволили с должности

Депутаты Харьковского облсовета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя. Решение принято на внеочередном заседании 19 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание РЕДПОСТ.
Заседание облсовета началось с рассмотрения вопроса об увольнении Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.
Сам Товмасян сообщил, что подал заявление о сложении полномочий.
Облсовет поддержал увольнение председателя Артура Товмасяна. "За" проголосовали 88 депутатов.
Также на повестке внеочередной сессии вопросы об избрании главы харьковского облсовета и об определении условий оплаты труда главы облсовета.
Ранее РБК-Украина писало, что Товмасян написал заявление о сложении полномочий после того, как 4 августа ему объявили подозрение во взяточничестве.