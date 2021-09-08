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Главу федерации хоккея Беларуси дисквалифицировали: поддерживал Лукашенко

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Минск, Среда 08 сентября 2021 16:21
Главу федерации хоккея Беларуси дисквалифицировали: поддерживал Лукашенко Фото: глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков (hockey by)
Автор: Юлия Бойко

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала главу федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на пять лет. Официальная формулировка - за нарушение Кодекса поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт IIHF.

Сообщается, что Басков дисквалифицирован до 9 сентября 2026 года. В решении говорится о том, что IIHF изучила доказательства того, что он пытался напрямую влиять на спортсменов, чтобы поддержать белорусское правительство, а также угрожал из-за их политических взглядов.

"Комиссия также установила, что Басков злоупотребил своим положением хоккейного представителя, поддерживая Александра Лукашенко, в нарушение статьи 5 Олимпийской хартии", - говорится в заявлении.

Кроме того, рассматривалась его возможная причастность к инциденту, который привел к гибели белоруса Романа Бондаренко. Этот инцидент произошел 11 ноября 2020 года на "Площади перемен" в Минске.

Тогда группа демонстрантов пыталась развесить оппозиционные бело-красно-белые ленты, но Бондаренко подвергся нападению и умер от полученных травм на следующий день. IIHF пришла к выводу, что Басков мог присутствовать при этом, хотя его причастность к нападению и не установлена.

Напомним, ранее в Беларуси учителю школы дали полтора года тюрьмы строгого режима за показ видеоролика с критикой режима Лукашенко.

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