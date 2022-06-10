Главу автодора Ивано-Франковской области задержали на крупной взятке
Иллюстративное фото: Главу автодора Ивано-Франковской области задержали на крупной взятке (ssu.gov.ua)
В Ивано-Франковской области задержали на получении взятки директора регионального автодора Александра Новика. Задержание произошло при получении первого транша в размере 100 тысяч гривен.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.
По данным досудебного расследования, директор Ивано-Франковского облавтодора злоупотреблял своим служебным положением. Новик требовал от предпринимателя взятку в размере 215 тысяч гривен для личного обогащения.