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Главу автодора Ивано-Франковской области задержали на крупной взятке

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Пятница 10 июня 2022 12:46
Главу автодора Ивано-Франковской области задержали на крупной взятке Иллюстративное фото: Главу автодора Ивано-Франковской области задержали на крупной взятке (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

В Ивано-Франковской области задержали на получении взятки директора регионального автодора Александра Новика. Задержание произошло при получении первого транша в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

По данным досудебного расследования, директор Ивано-Франковского облавтодора злоупотреблял своим служебным положением. Новик требовал от предпринимателя взятку в размере 215 тысяч гривен для личного обогащения.

Напомним, недавно в Киеве на взятке задержали руководителя одного из ОСМД.

Также в Миргороде на взятке в пол миллиона гривен задержали начальника военной администрации.

Кроме того, в Киеве главу политической партии и его сообщника задержали при получении взятки в 2,5 млн долларов.

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Ивано-Франковская область Задержание
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