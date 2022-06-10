Голову автодору Івано-Франківської області затримали на великому хабарі
Ілюстративне фото: голову автодору Івано-Франківської області затримали на великому хабарі (ssu.gov.ua)
В Івано-Франківській області затримали на отриманні хабаря директора регіонального автодору Олександра Новика. Затримання відбулося при отриманні першого траншу в розмірі 100 тисяч гривень.
Про це повідомило джерело РБК-Україна у правоохоронних органах.
За даними досудового розслідування, директор Івано-Франківського облавтодору зловживав своїм службовим становищем. Новик вимагав від підприємця хабар у розмірі 215 тисяч гривень для особистого збагачення.