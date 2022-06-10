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Голову автодору Івано-Франківської області затримали на великому хабарі

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Івано-Франківська область, П'ятниця 10 червня 2022 12:46
Голову автодору Івано-Франківської області затримали на великому хабарі Ілюстративне фото: голову автодору Івано-Франківської області затримали на великому хабарі (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

В Івано-Франківській області затримали на отриманні хабаря директора регіонального автодору Олександра Новика. Затримання відбулося при отриманні першого траншу в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомило джерело РБК-Україна у правоохоронних органах.

За даними досудового розслідування, директор Івано-Франківського облавтодору зловживав своїм службовим становищем. Новик вимагав від підприємця хабар у розмірі 215 тисяч гривень для особистого збагачення.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на хабарі затримали керівника одного з ОСББ.

Також у Миргороді на хабарі в пів мільйона гривень затримали начальника Військової адміністрації.

Крім того, в Києві голову політичної партії і його спільника затримали при отриманні хабара в 2,5 млн доларів.

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Івано-Франківська область Задержание
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