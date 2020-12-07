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Главой Закарпатского облсовета избрали действующего руководителя ОГА

Ужгород, Понедельник 07 декабря 2020 17:51
Главой Закарпатского облсовета избрали действующего руководителя ОГА
Фото: Закарпатский областной совет (wikimedia.org by Сергей Кубик)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутаты Закарпатского областного совета на первом пленарном заседании первой сессии избрали главу. Главой облсовета избрали действующего руководителя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

За пост руководителя областного совета соревновались Петров и Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров получил 37 голосов, а Русина поддержали всего 17 депутатов.

Отметим, что Петров является действующим руководитель Закарпатской области. В конце ноября Кабинет министров согласовал увольнение Петрова с поста руководителя ОГА, но президент Владимир Зеленский до сих пор не издал соответствующий приказ.

Напомним, увольнение Петрова с должности главы Закарпатской ОГА было согласовано на заседании правительства 25 ноября.

Как писало РБК-Украина, сегодняшнее заседание Закарпатского облсовета началось со скандала. Депутаты Партии венгров Украины отказались голосовать и покинули заседание областного совета.

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