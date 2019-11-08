Главой Днепропетровского облсовета стал экс-заместитель Коломойского

Новым главой Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Как сообщили в облсовете, соответствующее решение было принято путем тайного голосования. За кандидатуру Олейника проголосовали 91 депутат из 93 присутствовавших. На посту главы облсовета Олейник сменил Глеба Прыгунова, который сложил свои полномочия.

До этого Олейник занимал должность первого заместителя Прыгунова, а также был бывшим заместителем Игоря Коломойского во времена, когда он занимал должность главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Также были избраны заместители председателя областного совета. Ими стали Анатолий Адамский и Мгер Куюмчян.

Напомним, 5 ноября Глеб Прыгунов подал в отставку с должности главы Днепропетровского облсовета. По его словам, в последние полгода происходит попытка подстроится под всеукраинскую политическую картину.

Также РБК-Украина писало, что 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА. Им стал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер.