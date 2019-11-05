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Глава Днепропетровского облсовета подал в отставку

Новости » Политика     05.11.2019 - 15:43
Глава Днепропетровского облсовета подал в отставку
Фото: Глеб Прыгунов (facebook com gleb prigunov)

Глеб Прыгунов заверил, что останется в местной политике

Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прыгунова в Facebook.

По его словам, в последние полгода происходит попытка подстроится под всеукраинскую политическую картину.

"Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередникив". Хотя получить недоверие от "Партии регионов" считаю положительную оценку своей деятельности - значит, мы все делали верно! Не хочу ставить коллег по демократической коалиции перед выбором... Итак, мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности главы областного совета", - сообщил он.

Также он отметил, что политическая картина в Украине в последнее время кардинально изменилась.

"Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить "Партию регионов" от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня многие партии, фракции, которые представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария", - добавил Прыгунов.

Чиновник заверил, что останется в местной политике.

"В любом статусе я продолжу работать в рамках определенных ранее приоритетов: поддержка воинов АТО, волонтеров и добровольцев, развитие децентрализации, улучшение экологии и популяризация здорового образа жизни и культурных ценностей, поддержка свободного предпринимательства и развитие экономики", - подчеркнул он.

Напомним, 5 ноября прокурор Черновицкой области Олег Соболь ушел в отставку после того, как его раскритиковал премьер Алексей Гончарук. Соболь не работает с начала этой недели. Обязанности прокурора области временно исполняет первый заместитель Игорь Мустеца.

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