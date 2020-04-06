Главный врач Шотландии ушла в отставку после нарушения карантина

Главный медицинский директор Шотландии Кэтрин Колдервуд подала в отставку после того, как ее уличили в нарушении карантинных ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Колдервуд была сфотографирована корреспондентом шотландской газеты возле ее второго дома, в другой части страны - за час езды от ее дома в Эдинбурге. Полиция вынесла ей официальное предупреждение на нарушение карантина.

Врач извинилась за свои действия, не объявляя при этом об отставке. Однако ближе к вечеру Колдервуд все же решила покинуть пост "с тяжелым сердцем".

"Обоснованное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую правительство и медицинские сотрудники должны сделать, чтобы вывести страну из этой пандемии коронавируса", - сказала она в своем заявлении.

Комментируя отставку Колдервуд, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что надеялась, что Колдервуд сможет остаться на своем посту, "поскольку на данном этапе борьбы с пандемией очень важны советы кого-то, кто с самого начала был в это погружен".

Напомним, Шотландия ввела жесткие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, в частности, запрет на выход из дома без уважительных причин. Также с 20 марта в Шотландии закрылись все школы.

На данный момент коронавирусом в Великобритании заразилось почти 50 тыс. человек. Известно о почти 5 тыс. смертельных случаях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился премьер-министр Британии Борис Джонсон. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пожелал Джонсону здоровья.