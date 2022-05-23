UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный узел в оккупации. Донецкая область может остаться без газа

Фото: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (facebook com  pavlokyrylenko donoda)
Автор: Илона Свиридова

Из-за постоянных обстрелов в ближайшее время может прекратиться подача газа в населенные пункты Донецкой области. Жителей призывают быть готовыми к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, ситуация с поставкой газа очень сложная.

"Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии", - отметил Кириленко

Он подчеркнул, что каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и все это может в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения.

В таком случае каждый потребитель должен:

  • перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором;
  • ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ;
  • ни в коем случае самостоятельно не вмешиваться в работу газовых сетей.

Напомним, ранее жителей Краматорска по аналогичной причине просили закупиться электроплитками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьГаз