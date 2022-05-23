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Головний вузол в окупації. Донецька область може залишитися без газу

Фото: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Ілона Свиридова

Через постійні обстріли найближчим часом може припинитися подача газу в населені пункти Донецької області. Жителів закликають бути готовими до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, ситуація з постачанням газу дуже складна.

"Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований в Луганській області. Зараз цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений в квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії", - зазначив Кириленко

Він підкреслив, що кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і все це може найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання.

У такому випадку кожен споживач має:

  • перекрити крани газопостачання перед кожним приладом;
  • чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення поставок газу із зазначенням регламенту робіт;
  • в жодному разі самостійно не втручатися в роботу газових мереж.

Нагадаємо, раніше жителів Краматорська з аналогічної причини просили закупитися електроплитками.

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