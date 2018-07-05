Главный тренер сборной Коста-Рики покинул свой пост по итогам ЧМ-2018

Контракт со специалистом решено было не продлевать

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес покинул свой пост. Федерация футбола страны решила не продлевать контракт со специалистом по итогам чемпионата мира-2018, сообщается на официальном сайте организации.

"Договор Оскара истек после игры против сборной Швейцарии. И решение не продлевать контракт было согласовано с исполкомом. Я хочу поблагодарить тренера за все усилия", - заявил президент федерации Родолфо Вильялобо.

По его словам, федерация попытается назвать имя нового наставника до сентября, однако не будет ограничивать себя какой-либо датой, чтобы принять взвешенное решение.

Рамирес возглавлял сборную Коста-Рики с 2015 года. Под его руководством команда отобралась на ЧМ-2018.

Сборная Коста-Рики проиграла два матча на групповом этапе мундиаля с командами Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), заняв последнее место в группе E. Единственное очко на турнире команда набрала в заключительном туре группового этапа, сыграв вничью со сборной Швейцарии (2:2).

Напомним, бывший полузащитник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес вошел в число кандидатов на пост тренера сборной Испании.