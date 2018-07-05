Головний тренер збірної Коста-Ріки покинув свою посаду за підсумками ЧС-2018

Контракт з фахівцем вирішено було не продовжувати

Головний тренер збірної Коста-Ріки Оскар Рамірес залишив свою посаду. Федерація футболу країни вирішила не продовжувати контракт з фахівцем за підсумками чемпіонату світу-2018, повідомляється на офіційному сайті організації.

"Договір Оскара закінчився після гри проти збірної Швейцарії. І рішення не продовжувати контракт було погоджено з виконкомом. Я хочу подякувати тренеру за все зусилля", - заявив президент федерації Родолфо Вільялобо.

За його словами, федерація спробує назвати ім'я нового наставника до вересня, проте не обмежуватиме себе будь-якої датою, щоб прийняти зважене рішення.

Рамірес очолював збірну Коста-Ріки з 2015 року. Під його керівництвом команда відібрала на ЧС-2018.

Збірна Коста-Ріки програла два матчі на груповому етапі мундіалю з командами Сербії (0:1) і Бразилії (0:2), посівши останнє місце в групі E. Єдине очко на турнірі команда набрала в заключному турі групового етапу, зігравши внічию зі збірною Швейцарії (2:2).

Нагадаємо, колишній півзахисник каталонської "Барселони" Хаві Ернандес увійшов в число кандидатів на посаду тренера збірної Іспанії.