Главный тренер Нидерландов Де Бур ушел с поста после вылета в 1/8 финала Евро

Сам тренер заявил, что не хочет оставаться в должности. Кроме этого, сборная не выполнила поставленную цель в виде выхода в четвертьфинал чемпионата Европы. Поэтому со специалистом решили не продлевать контракт.

В своей должности Франк был менее года. Он принял сборную в сентябре 2020 года после того, как прежний тренер Рональд Куман согласился на пост тренера "Барселоны". Под руководством де Бура Нидерланды провели 15 матчей.

На Евро-2020 Нидерланды выиграли все три матча в группе, включая игру против Украины (3:2), а в 1/8 финала проиграли Чехии 0:2.