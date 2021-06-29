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Головний тренер Нідерландів Де Бур пішов з посади після вильоту в 1/8 фіналу Євро

Автор: Роман Тверденко

Франк де Бур пішов з посади головного тренера збірної Нідерланди. Команда вилетіла в 1/8 фіналу Євро-2020 від Чехії.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Нідерландів.

Сам тренер заявив, що не хоче залишатися на посаді. Крім цього, збірна не виконала поставлену мету у вигляді виходу до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Тому з фахівцем вирішили не продовжувати контракт.

На своїй посаді Франк був менше року. Він прийняв збірну у вересні 2020 року після того, як колишній тренер Рональд Куман погодився на посаду тренера "Барселони". Під керівництвом де Бура Нідерланди провели 15 матчів.

На Євро - 2020 Нідерланди виграли всі три матчі в групі, включаючи гру проти України (3:2), а в 1/8 фіналу програли Чехії 0:2.

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Євро-2020