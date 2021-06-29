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Главный тренер Нидерландов Де Бур ушел с поста после вылета в 1/8 финала Евро

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Вторник 29 июня 2021 19:01
Главный тренер Нидерландов Де Бур ушел с поста после вылета в 1/8 финала Евро Фото: Франк де Бур (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Франк де Бур ушел с должности главного тренера сборной Нидерланды. Команда вылетела в 1/8 финала Евро-2020 от Чехии.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Нидерландов.

Сам тренер заявил, что не хочет оставаться в должности. Кроме этого, сборная не выполнила поставленную цель в виде выхода в четвертьфинал чемпионата Европы. Поэтому со специалистом решили не продлевать контракт.

В своей должности Франк был менее года. Он принял сборную в сентябре 2020 года после того, как прежний тренер Рональд Куман согласился на пост тренера "Барселоны". Под руководством де Бура Нидерланды провели 15 матчей.

На Евро-2020 Нидерланды выиграли все три матча в группе, включая игру против Украины (3:2), а в 1/8 финала проиграли Чехии 0:2.

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