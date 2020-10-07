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Главный советник Трампа заразился коронавирусом

Вашингтон, Среда 07 октября 2020 10:05
Главный советник Трампа заразился коронавирусом
Фото: Стивен Миллер (facebook.com frank schaeffer)
Автор: Андрей Козловский

У Главного советника по вопросам политики президента США Дональда Трампа Стивена Миллера обнаружили коронавирус. Сейчас он находится на карантине.

Об этом сообщает CNN.

По словам Миллера, в течение последних 5 дней он работал удаленно и самоизолировался, тестируясь ежедневно. За этот период у него были отрицательные результаты тестов на коронавирус. Однако, накануне тест на COVID-19 показал положительный результат.

Также известно, что кроме Миллера, коронавирусом заразился бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, бывший советник Белого дома Келлианна Конвей, руководитель кампании Трампа Билл Стивен и помощник Хоуп Хикс.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

В Белом доме также обнаружили два случая заражения коронавирусом. Подтвердили COVID-19 у сотрудника пресс-службы администрации президента и в журналиста.

При этом отрицательные тесты на коронавирус получили госсекретарь США Майк Помпео и кандидат в президенты США Джо Байден, который ранее принимал участие в публичных дебатах с Трампом.

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