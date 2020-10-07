Головний радник Трампа заразився коронавірусом

Фото: Стівен Міллер (facebook.com frank schaeffer)

У Головного радника з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус. Наразі він перебуває на карантині.

Про це повідомляє CNN.

За словами Міллера, протягом останніх 5 днів він працював віддалено та самоізолювався, тестуючись щодня. За цей період у нього були негативні результати тестів на коронавірус. Однак, напередодні тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Також відомо, що окрім Мілера, коронавірусом заразився колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишній радник Білого дому Келліанна Конвей, керівник кампанії Трампа Білл Стівен та помічник Хоуп Хікс.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Пізніше у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.

У Білому домі також виявили два випадки зараження коронавірусом. Підтвердили COVID-19 у співробітника прес-служби адміністрації президента і в журналіста.

При цьому негативні тести на коронавірус отримали держсекретар США Майк Помпео і кандидат в президенти США Джо Байден, який раніше брав участь у публічних дебатах з Трампом.