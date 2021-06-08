Главный KPI борьбы с коррупцией - уровень доверия граждан к власти, - Кличко

"Внедряя антикоррупционные законы, создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный KPI - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране", - подчеркнул Кличко.

Он считает своей главной задачей восстановить доверие украинцев к государству.

"Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан. Показать, что успешная украинское государство возможна. Успешное государство для каждого гражданина, а не "успешное" государство для олигархов и элиты", - пояснил лидер "УДАРа".

Кличко убежден, что борьба с коррупцией должна быть системной.

"30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы", - отметил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что на конференцию "Zero Corruption Conference" Кличко приехал на велосипеде.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.