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Головний KPI в боротьбі з корупцією - рівень довіри громадян до влади, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Головний показник ефективності боротьби з корупцією - довіра людей до влади, а не гучні скандали.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на заході "Zero Corruption Conference".

"Впроваджуючи антикорупційні закони, створюючи антикорупційні органи, треба пам’ятати, що головний КРІ в боротьбі з корупцією - це не статистика посадок і не кількість видовищних корупційних скандалів. Головний КРІ - це рівень довіри громадян до влади та держави. Бажання людей жити і працювати в країні", - наголосив Кличко.

Він вважає своїм головним завданням відновити довіру українців до держави.

"Тому наша головна задача - повернути довіру громадян. Показати, що успішна українська держава можлива. Успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів та еліти", - пояснив лідер "УДАРу".

Кличко переконаний, боротьба з корупцію має бути системною.

"30 років боротьба з корупцією нагадує боротьбу з вітряками. Процес заради процесу. Статистика заради звітів. Корупція з’являється там, де не працює система. Тому запобігати їй важливо саме на рівні системи", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на конференцію "Zero Corruption Conference" Кличко приїхав на велосипеді.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.

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