Главный инфекционист США не исключает, что штамм "омикрон" распространился по стране
Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключает, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по стране. По его словам, в США еще не было подтвержденного случая заболевания новым штаммом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Знаете, я не удивлюсь, если это так. Мы еще не обнаружили его, но когда у вас есть вирус, который демонстрирует такую степень передаваемости, и у вас уже есть случаи, связанные с путешествиями, которые были отмечены в Израиле, Бельгии и других местах, когда у вас есть такой вирус, он почти неизменно в конечном итоге будет распространяться, по сути, по всему миру", - заявил он.
При этом Фаучи добавил, что новый штамм способен заражать людей, которые оправились от инфекции, и даже людей, которые были привиты
"Это то, на что вы должны обратить очень пристальное внимание и быть готовыми к чему-то серьезному. Может быть, все обойдется и без этого, но вы действительно хотите быть впереди", - заявил инфекционист.
Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Бельгии.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.