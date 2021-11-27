ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главный инфекционист США не исключает, что штамм "омикрон" распространился по стране

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 18:48
Главный инфекционист США не исключает, что штамм "омикрон" распространился по стране Фото: директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (instagram.com/doc.fauci)
Автор: Валерия Полищук

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключает, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по стране. По его словам, в США еще не было подтвержденного случая заболевания новым штаммом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Знаете, я не удивлюсь, если это так. Мы еще не обнаружили его, но когда у вас есть вирус, который демонстрирует такую степень передаваемости, и у вас уже есть случаи, связанные с путешествиями, которые были отмечены в Израиле, Бельгии и других местах, когда у вас есть такой вирус, он почти неизменно в конечном итоге будет распространяться, по сути, по всему миру", - заявил он.

При этом Фаучи добавил, что новый штамм способен заражать людей, которые оправились от инфекции, и даже людей, которые были привиты

"Это то, на что вы должны обратить очень пристальное внимание и быть готовыми к чему-то серьезному. Может быть, все обойдется и без этого, но вы действительно хотите быть впереди", - заявил инфекционист.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит