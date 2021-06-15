Главный фестиваль бизнес-опыта GET Business Festival состоится уже 14 июля

Ежегодно GET Business Festival объединяет на одной площадке предпринимательское сообщество Украины, чтобы вместе найти решение актуальных вызовов. 14 июля 2021 свыше 3000 представителей малого и среднего бизнеса встретятся в Pochayna Event Hall, чтобы разобраться, какие тенденции прошлого года усилились, какие бизнес-тренды нужно задействовать как можно скорее, и как трансформируется бизнес после пандемии.

Особенностью фестиваля в этом году станет возможность получить 100 000 гривен для собственного бизнеса от Ekonomika+! Все владельцы малого и среднего бизнеса могут поучаствовать в отборе и побороться за главный приз. Подробнее об условиях — на Delo.ua .

На GET Business Festival опытом поделятся 70 спикеров — СЕО и владельцев компаний, топовых экспертов по маркетингу, финансам, менеджменту, коммуникациям и HR. Среди них:

директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгений Булах,

Евгений Булах, директор по развитию Binotel Павел Флейшер,

Павел Флейшер, генеральный директор Red Bull Украина Татьяна Лукинюк,

Татьяна Лукинюк, директор фонда Елены Пинчук Ольга Руднева,

Ольга Руднева, CEO MOZGI Group Ирина Горовая,

Ирина Горовая, Founder & CEO of ULICHNAYA EDA Company Роман Тугашев,

Роман Тугашев, соучредитель и руководитель Liki24.com Антон Авринский,

Антон Авринский, ИТ бизнесмен, президент Европейской ассоциации программной инженерии EASE Владислав Савченко,

Владислав Савченко, совладелец "Планета кино" Дмитрий Деркач,

Дмитрий Деркач, маркетинг-директор Rocket Олег Любарец,

Олег Любарец, соучредитель международного IT фудтех-стартапа Choice и тревел брендов Eurotrips и Deinde Владимир Оляницкий.

Для всеобъемлющего разбора вопросов, волнующих каждый бизнес в 2021 году, организаторы фестиваля — бизнес-портал Delo.ua и бизнес-медиа бюро Еkonomika+ создали 4 тематических потока.

Digital / Продажи / Маркетинг:

как меняются запросы потребителя в новых реалиях;

как с помощью цифровых технологий создать ценность для клиента;

новые инструменты продвижения бренда онлайн, построение коммуникации с потребителем через контент, сотрудничество с блогерами на выгодных условиях;

тренды кибербезопасности: как предотвратить актуальные угрозы, особенно во время, когда если вас нет онлайн, то вас нет вообще;

как и зачем строить репутацию в TikTok;

почему во время кризиса sales-презентации товаров и услуг не работают, и что делать вместо них.

Менеджмент / HR / Sustainability:

главные изменения в HR-политике, финансовой модели, отчетности бизнеса и бизнес-процессах для обеспечения благополучия сотрудников и доверия к бизнесу;

новые модели предпринимательства, работающие в условиях глобализации и перманентных изменений;

как трансформировалась корпоративная культура, и что сейчас действительно ценно для сотрудников;

как с ограниченным бюджетом добиться роста эффективности персонала и компании.

PR / Креатив / Медиа:

антикризисные инструменты PR и коммуникации;

зачем вашей компании медийный ресурс, и как его запустить;

как социальные коммуникации влияют не только на репутацию компании, но и на бизнес-результаты;

какой креатив работает в 2021 году.

Бизнес-идеи / Деньги в бизнесе / Инновации:

новые точки роста после COVID-19: где формируется пространство для инвестиционно привлекательных проектов;

как использовать искусственный интеллект для новых инсайтов;

какая поддержка на самом деле нужна стартапам, и как ее получить;

как заинтересовать инвесторов и показать возможности вашей компании.

Узнать больше о программе и спикерах: https://get.delo.ua

Кроме насыщенного практического контента участников ожидают:

личные встречи с предпринимателями, за успехами которых следит все бизнес-сообщество;

бизнес-консультации экспертов;

новые инструменты маркетинга, digital, PR, финансов и других отраслей;

максимальная концентрация амбициозной и активной аудитории;

откровенный разговор с бизнесом и регулятором.

Генеральный партнер GET Business Festival — ДТЭК.

Главные партнеры — Vodafone Ukraine и «Нова пошта».

Технологический партнер — FAVBET.

HR-партнер — Robota.

Принимающий партнер — Pochayna Event Hall.

Партнеры мероприятия: Mary Kay, «Альфа Страхование.

Чайный партнер — May Ukraine.