Головний фестиваль бізнес-досвіду GET Business Festival відбудеться вже 14 липня

Щороку GET Business Festival об’єднує на одному майданчику підприємницьку спільноту України, аби разом знайти рішення актуальних викликів. 14 липня 2021 року понад 3000 представників малого та середнього бізнесу зустрінуться в Pochayna Event Hall, аби розібратися, які тенденції минулого року зміцніли, які бізнес-тренди потрібно задіяти якомога швидке, та як, зрештою, трансформується бізнес у пост-пандемічний час.
Особливістю фестивалю цьогоріч стане можливість отримати 100 000 гривень для власного бізнесу від Ekonomika+! Усі власники малого та середнього бізнесу зможуть взяти участь у відборі та позмагатися за головний приз. Детальніше про умови — на Delo.ua.
На GET Business Festival досвідом поділяться 70 спікерів — СЕО та власників компаній, топових експертів з маркетингу, фінансів, менеджменту, комунікацій та HR. Серед них:
- директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Ukraine Євген Булах,
- директор з розвитку Binotel Павло Флейшер,
- генеральний директор Red Bull Україна Тетяна Лукинюк,
- директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва,
- CEO MOZGI Group Ірина Горова,
- Founder & CEO of ULICHNAYA EDA Company Роман Тугашев,
- співзасновник і керівник Liki24.com Антон Авринський,
- ІТ бізнесмен, президент Європейської асоціації програмної інженерії EASE Владислав Савченко,
- співвласник "Планета кіно" Дмитро Деркач,
- маркетинг-директор Rocket Олег Любарець,
- співзасновник міжнародного IT фудтех-стартапу Choice і тревел брендів Eurotrips і Deinde Володимир Оляніцький.
Для всеохопного розбору питань, що хвилюють кожен бізнес у 2021 році, організатори фестивалю — бізнес-портал Delo.ua та бізнес-медіа бюро Еkonomika+ створили 4 тематичні потоки.
Digital / Продажі / Маркетинг:
- як змінюються запити споживача у нових реаліях;
- як за допомогою цифрових технологій створити цінність для клієнта;
- нові інструменти просування бренду онлайн, побудова комунікації зі споживачем через контент, співпраця з блогерами на вигідних умовах;
- тренди кібербезпеки: як запобігти актуальним загрозам, особливо коли вас немає онлайн, то вас немає взагалі;
- як і навіщо будувати репутацію у TikTok;
- чому під час кризи sales-презентації товарів та послуг не працюють та що робити замість них.
Менеджмент / HR / Sustainability:
- головні зміни в HR-політиці, фінансовій моделі, звітності бізнесу та бізнес-процесах задля забезпечення благополуччя співробітників та довіри до бізнесу;
- нові моделі підприємництва, що працюють в умовах глобалізації та перманентних змін;
- як трансформувалася корпоративна культура та що зараз справді цінне для співробітників;
- як з обмеженим бюджетом досягти зростання ефективності персоналу та компанії.
PR / Креатив / Медіа:
- антикризові інструменти PR та комунікації;
- навіщо вашій компанії медійний ресурс та як його запустити;
- як соціальні комунікації впливають не лише на репутацію компанії, але й на бізнес-результати;
- який креатив працює у 2021 році.
Бізнес-ідеї / Гроші у бізнесі / Інновації:
- нові точки зростання після COVID-19: де формується простір для інвестиційно привабливих проєктів;
- як використати штучний інтелект для нових інсайтів;
- яка підтримка насправді потрібна стартапам та як її отримати;
- як зацікавити інвесторів та показати можливості вашої компанії.
Дізнатися більше про програму та спікерів: https://get.delo.ua/
Окрім насиченого практичного контенту на учасників чекають:
- особисті зустрічі з підприємцями, за успіхами яких стежить уся бізнес-спільнота;
- бізнес-консультації експертів;
- нові інструменти маркетингу, digital, PR, фінансів та інших галузей;
- максимальна концентрація амбіційної та активної аудиторії;
- відверта розмова з бізнесом та регулятором.
Генеральний партнер GET Business Festival — ДТЕК.
Головні партнери — Vodafone Ukraine та «Нова пошта».
Технологічний партнер — FAVBET.
HR-партнер — Robota.
Приймаючий партнер — Pochayna Event Hall.
Партнери заходу: Mary Kay, «Альфа Страхування».
Чайний партнер — May Ukraine.
Придбати квитки за ціною early birds можна на сайті. Долучайтеся до GET Business Festival, аби задіяти головні тренди в бізнесі та технологіях 2021 року для стрімкого розвитку вашої компанії.