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Главные санкции еще впереди. Советник Зеленского рассказал, что убьет российскую экономику

Фото: советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Запад быстро начал вводить санкции после нападения России на Украину, отрезав Москву от финансовой системы. Однако по-настоящему болезненные санкции убьют российскую экономику.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Я считаю, что основные санкции еще впереди", - сказал он.

При этом он отметил, что главная основная санкция - это санкция в отношении нефти.

"Вторая главная крупная санкция, которая будет применена, это санкция в отношении российского газа. В свое время Россия пыталась просто полностью использовать энергетический ресурс как оружие, сейчас это оружие стреляет именно в их сторону. Они это четко понимают, вот почему они бесятся от этого", - подчеркнул Устенко.

По его мнению, "это будет главная санкция, которая просто должна убить российскую экономику и не дать возможность зарабатывать средства на войну".

Как сообщало РБК-Украина, Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля. Однако в него могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

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