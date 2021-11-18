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В главной экспортной отрасли Украины зафиксирован рекордный рост

Новина українською →
Украина, Четверг 18 ноября 2021 15:31
В главной экспортной отрасли Украины зафиксирован рекордный рост Фото: сельское хозяйство выросло на 13% (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 13,0%. Рост наблюдается четвертый месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Рост резко ускорился по сравнению с данными за первые восемь месяцев года (1,9%).Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 14,2%).

В главной экспортной отрасли Украины зафиксирован рекордный рост

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 18,0%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 17,2%, хозяйства населения - на 6,3%.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 14,808 млрд долларов.

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Государственная служба статистики
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