У головній експортній галузі України зафіксовано рекордне зростання
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 13,0%. Зростання спостерігається четвертий місяць поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
Зростання різко прискорилося в порівнянні з даними за перші вісім місяців року (1,9%).Однак він фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 14,2%).
За даними статистичного відомства, за січень-жовтень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 18,0%, у тваринництві - скоротилося на 4,7%.
Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 17,2%, господарства населення - на 6,3%.
Зазначимо, за даними Державної митної служби, експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції за січень-жовтень 2021 року склав 20,888 млрд доларів, що на 19% більше в порівнянні з минулим роком. Позитивне сальдо-14,808 млрд доларів.