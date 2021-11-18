У головній експортній галузі України зафіксовано рекордне зростання

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 13,0%. Зростання спостерігається четвертий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Зростання різко прискорилося в порівнянні з даними за перші вісім місяців року (1,9%).Однак він фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 14,2%).

За даними статистичного відомства, за січень-жовтень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 18,0%, у тваринництві - скоротилося на 4,7%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 17,2%, господарства населення - на 6,3%.