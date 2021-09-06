UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главнокомандующий ВСУ назвал "настоящую" победу Украины в войне против России

Автор: Анастасия Рокитна

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины назвал "настоящую" победу Украины в войне против России. Для него это установление мира и вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом он заявил на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

По его словам, для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах".

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - объяснил Залужный.

Он объяснил, что это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании.

"Это прежде всего ментальные изменения, которые предполагают преданность ценностям и принципам: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправию мужчин и женщин. Наличие собственного достоинства и уважения к достоинству других людей формируют атмосферу, в которой нет места дискриминации по любому признаку", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз