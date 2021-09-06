Главнокомандующий ВСУ назвал "настоящую" победу Украины в войне против России

По его словам, для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах".

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - объяснил Залужный.

Он объяснил, что это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании.

"Это прежде всего ментальные изменения, которые предполагают преданность ценностям и принципам: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправию мужчин и женщин. Наличие собственного достоинства и уважения к достоинству других людей формируют атмосферу, в которой нет места дискриминации по любому признаку", - сказал главнокомандующий ВСУ.