Головнокомандувач ЗСУ назвав "справжню" перемогу України у війні проти Росії

За його словами, для досягнення цієї стратегічної мети потрібно "зробити багато домашніх завдань, в тому числі й у Збройних силах".

"Справжньою перемогою в цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - пояснив Залужний.

Він пояснив, що це не просто перехід на стандарти НАТО в підготовці, управлінні військами або адмініструванні.

"Це перш за все ментальні зміни, які передбачають відданість цінностям і принципам: повазі до прав людини, гідності та цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок. Наявність власної гідності та поваги до гідності інших людей формують атмосферу, в якій немає місця дискримінації за будь-якою ознакою", - сказав головнокомандувач ЗСУ.