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Главнокомандующий ВСУ назвал "настоящую" победу Украины в войне против России

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 13:35
Главнокомандующий ВСУ назвал "настоящую" победу Украины в войне против России Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (kanaldom.tv)
Автор: Анастасия Рокитна

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины назвал "настоящую" победу Украины в войне против России. Для него это установление мира и вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом он заявил на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

По его словам, для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах".

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - объяснил Залужный.

Он объяснил, что это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании.

"Это прежде всего ментальные изменения, которые предполагают преданность ценностям и принципам: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправию мужчин и женщин. Наличие собственного достоинства и уважения к достоинству других людей формируют атмосферу, в которой нет места дискриминации по любому признаку", - сказал главнокомандующий ВСУ.

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